Energia: Buffagni (M5S), Cingolani capisca che in politica è necessaria la comunicazione

- Il ministro Cingolani "deve capire che la politica è anche comunicazione". Lo ha affermato il deputato del Movimento 5 Stelle Stefano Buffagni, a margine del sit-in anti-nucleare di questa mattina, tenutosi fuori da Palazzo Pirelli. "Credo che sia un ministro tecnico che deve imparare ad ascoltare la prima forza politica in Parlamento, anche perché i fondi del Recovery che ha portato Conte vanno nella direzione che è sempre stata la nostra linea di sviluppo", ha proseguito Buffagni. Nessuna polemica quindi, perché "la risposta è da dare nel breve periodo". "Credo che se Cingolani seguisse la linea di Salvini finirebbe con lo schiantarsi. Mi sembra che da quando ha pugnalato noi alle spalle non gliene sia andata più una giusta", ha aggiunto Buffagni. Per i 5 Stelle è fondamentale accelerare sulle energie rinnovabili, perché "i soldi da spendere vanno in quella direzione e l'Europa oggi ci segue". (Rem)