Guatemala: Giammattei, sanzioni Usa contro procuratore generale “mancanza di rispetto” (3)

- Nel documento il governo di Washington afferma che continuerà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione "per promuovere la responsabilità per gli attacchi alle aspirazioni democratiche del popolo dell'America centrale". "Continueremo a collaborare con funzionari governativi che dimostrano impegno nella lotta alla corruzione e nel rafforzamento della governance democratica, anche nell'ambito di una politica globale volta ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare", prosegue la nota che conclude ribadendo che "continueremo a sostenere Guatemala mentre si sforza di contribuire e beneficiare delle istituzioni democratiche, generare opportunità economiche eque e creare il futuro che desiderano per se stesso e le sue famiglie. (segue) (Mec)