Guatemala: Giammattei, sanzioni Usa contro procuratore generale “mancanza di rispetto” (4)

- A fine luglio gli Stati Uniti hanno interrotto la collaborazione con il pubblico ministero del Guatemala dopo che il procuratore generale Consuelo Porras ha rimosso dall’incarico il capo dell’Ufficio del procuratore speciale contro l’impunità (Feci), Juan Francisco Sandoval, il quale poco dopo ha lasciato il Paese temendo per la sua incolumità. In protesta con la decisone migliaia di persone sono scese in strada in varie città del Guatemala per manifestare contro la corruzione e chiedere le dimissioni del presidente Alejandro Giammattei e del procuratore generale Consuelo Porras. Nella capitale le proteste si sono concentrate davanti alla sede del Pubblico ministero, presidiato dalla Polizia. (Mec)