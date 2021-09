Roma 2021: Calenda, voto utile va dato a chi ha più possibilità su ballottaggio, io la ho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un'elezione a due turni non devi fare attenzione solo a chi mandare al secondo turno, ma chi ha più possibilità di vincere. Io ricevendo voti più trasversali, ho maggior possibilità di vincere. Tutti quanti sono molto testa a testa". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, intervenendo a Rainews24. Al secondo turno "se vado io stacco molto Michetti. Il voto è utile se credi nella squadra e proposte del candidato che voti, altrimenti non è utile. Partire con il meno peggio è sbagliato. Il voto utile dimostra una fragilità della politica", ha concluso. (Rer)