Roma 2021: Calenda, se sarò all'opposizione resterò oggettivo e farò proposte

- "Se non dovessi arrivare al ballottaggio e mi trovassi all'opposizione? Cercherò di rimanere oggettivo perché detesto l'idea della politica come scontro tra adolescenti e contribuirò a fare proposte. Presentiamo comunque una squadra molto preparata nei municipi, poi saranno gli elettori a decidere". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, intervenendo a Rainews24. "Sono scettico di poter dire agli elettori di votare qualcuno al secondo turno, gli elettori sono liberi, dico sempre ai cittadini di non fidarsi di quello che un politico dice in campagna elettorale, di dubitare", ha concluso. (Rer)