Aerospazio: Giorgetti, servono regole precise che creino attrattività

- Per il comparto spaziale, meno regolamentato rispetto alla difesa o all’aeronautica, servono norma precise: i Paesi a dotarsi di una propria legge spaziale aumentano sempre di più, determinando sfide regolamentari che vanno gestite. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo oggi al convegno “G20: l’Italia per lo spazio” in corso a Roma. “Siamo stati tra i primi al mondo a prendere parte alla corsa allo spazio, e abbiamo l’ambizione di ospitare spazioporti commerciali ma servono regolamenti che creino maggiore attrattività: stiamo assistendo ad una corsa verso regolamenti leggeri, tesi ad attrarre più operatori, che portano molte aziende a spostarsi negli stessi paesi creando uno sbilanciamento”, ha spiegato, sottolineando la necessità di regolamentare il volo spaziale umano commerciale. “Non si può fare impresa senza regole certe, e il dovere di uno Stato è garantire certezze al comparto produttivo”, ha concluso. (Rin)