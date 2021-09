Afghanistan: Ermellino (Misto), altri fondi per Kabul, Libano abbandonato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo assurdo che si vogliano destinare tutti i 120 milioni stanziati per la missione in Afghanistan alla gestione dei profughi e ai paesi limitrofi coinvolti nell’accoglienza. Non abbiamo sufficienti garanzie sull’effettiva allocazione delle risorse e sul loro utilizzo. Per di più si tratta di una cifra enorme, superiore a quella spesa dalla Difesa italiana in 16 anni di progetti umanitari nel Paese. Per questo in commissione Esteri ho proposto che una parte di questi fondi venga utilizzata per Il Libano. Un Paese amico, strategico e in piena emergenza umanitaria". Lo dichiara Alessandra Ermellino, deputata del gruppo Misto e membro della commissione Esteri a Montecitorio. "L’Italia non volti le spalle a Beirut e colga l’occasione di riaffermare il proprio ruolo nel Mediterraneo in autonomia", aggiunge.(Com)