Indonesia: lo Stato procede alla fusione dei suoi quattro operatori portuali

- I quattro operatori portuali statali dell’Indonesia – Pelindo I, II, III e IV – saranno accorpati in un’unica entità che dovrebbe essere lanciata il prossimo primo ottobre e che prenderà il nome di Indonesia Port Corporation (Ipc). Lo ha annunciato il vice ministro per le Imprese di Stato, Kartika Wirjoatmodjo. “Questa fusione aprirà l’opportunità per Ipc di competere a livello globale. Come ottavo operatore mondiale di terminal di container, porterà vantaggi all’economia nazionale e ridurrà inoltre i costi interni sviluppando ulteriormente la nostra rete portuale”, ha aggiunto il vice ministro.(Fim)