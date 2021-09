Recovery: Draghi, determinati a reprimere frodi e infiltrazioni criminali in utilizzo fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è determinata a reprimere qualsiasi tentativo di frode e di infiltrazione criminale nell'utilizzo dei fondi del programma Next generation Eu, a tutela dei cittadini, delle imprese dell'Ue. E' il messaggio del premier Mario Draghi inviato al Law Enforcement Forum, promosso a Roma dal Dipartimento della pubblica sicurezza insieme ad Europol. "L'arrivo dei fondi del programma Next generation Eu è una grande sfida per tutti i paesi dell'Unione europea e in particolare per l'Italia. La credibilità delle istituzioni italiane e della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà", aggiunge Draghi, secondo cui la condivisione di conoscenze è fondamentale per l'azione di prevenzione dei rischi.(Rin)