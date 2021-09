Russia: Cedu, Russia deve risarcire moglie Litvinenko con 100 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ritiene che la Russia non abbia fornito prove sufficienti di non coinvolgimento nella morte dell'ex ufficiale del Servizio di sicurezza federale, Aleksander Litvinenko, avvenuta nel 2006 nel Regno Unito. È quanto si legge nella sentenza pubblica oggi dalla Cedu, secondo cui la Russia dovrebbe pagare un risarcimento di oltre 100 mila euro alla moglie di Litvinenko, Maria Carter. In particolare, la corte sostiene che la Russia non ha condotto un'indagine efficace e il perseguimento di Andreij Lugovoj e Dmitrij Kovtun, identificati dagli investigatori britannici come gli autori dell'omicidio. La corte, inoltre, non ha accolto la richiesta della parte russa, che ha invitato a non fare affidamento sui riscontri degli inquirenti britannici, e ha ritenuto che rispondessero ai criteri di "indipendenza e trasparenza". Pertanto, la Cedu ha riscontrato una violazione dei diritti di cui all'articolo 2 ("Diritto alla vita") della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. "Il tribunale ha stabilito che la Russia dovrebbe pagare al ricorrente 100 mila euro a titolo di risarcimento dei danni morali e rimborsare le spese legali per un importo di 22.500 euro”, si legge nella sentenza, in cui si respinge “la richiesta della ricorrente di un'ulteriore" sanzione risarcimento".(Beb)