Ungheria: premier ceco al vertice sulla demografia di Budapest del 22-23 settembre

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, sarà in Ungheria domani e dopodomani per partecipare al summit sulla demografia di Budapest. Lo ha reso noto la cancelleria del primo ministro ceco. Babis sarà in Ungheria il 22 e 23 settembre su invito dell’omologo Viktor Orban. Domani visiterà la frontiera tra Ungheria e Serbia. L’edizione del summit sulla demografia di quest’anno è la quarta e Babis ha già partecipato all’evento nel 2019. Il tema di quest’anno sarà la famiglia, “chiave della sostenibilità”, e la conferenza mira a discutere il sostegno alle famiglie dei giovani e alla creazione delle condizioni migliori per aumentare il tasso di nascite e contrastare l’invecchiamento della popolazione. (Vap)