Vaticano: Francesco, favorire evangelizzazione fedele allo stile di Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, in un messaggio ai partecipanti al Congresso Teologico Internazionale promosso dalla Cattedra "Gloria Crucis" della Pontificia Università Lateranense, ha sottolineato: "Auspico che l'iniziativa, contribuisca a una lettura rinnovata delle sfide contemporanee alla luce della Sapienza della Croce, per favorire un'evangelizzazione fedele allo stile di Dio e vicina all'uomo". Per il Santo Padre "la Croce del Signore, fonte di salvezza per l'uomo di ogni luogo e di ogni tempo, è perciò attuale ed efficace anche e soprattutto in un frangente, quale quello contemporaneo, caratterizzato da mutamenti rapidi e complessi. Molto opportunamente, dunque, il Congresso teologico si propone di declinare la Sapientia Crucis in vari ambiti – ha spiegato Bergoglio - associando alla riflessione scientifica una serie di manifestazioni che ne attestano l'incidenza benefica in diversi contesti". (Civ)