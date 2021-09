Roma: ruba costosa bici elettrica nel centro storico, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colombiano di 26 anni, già con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato. L’uomo, dopo aver preso di mira una bici elettrica di ultima generazione, parcheggiata in via Margutta, tra le centralissime piazza di Spagna e piazza del Popolo, armato di tronchese, ha spezzato la catena antifurto del mezzo ed è salito a bordo. I carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, in transito in quel momento, hanno notato il 26enne che armeggiava sul mezzo e lo hanno bloccato poco dopo. La perquisizione sul posto ha permesso ai militari di rinvenire, occultata all’interno dello zaino del ladro, una tronchese di grosse dimensioni, usata per tagliare la catena. I militari dopo aver rintracciato il proprietario della costosa bicicletta, hanno provveduto alla restituzione. (Rer)