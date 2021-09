Lazio: Corte conti, risultato contabile di amministrazione di un miliardo, avanzo 442 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’esame dello schema di rendiconto 2020, tempestivamente approvato dalla Regione, espone un ‘risultato contabile di amministrazione’ di circa 1 miliardo di euro, registrando, per il terzo esercizio consecutivo, un ‘avanzo’ di amministrazione, espressione di un progressivo consolidamento del percorso di graduale risanamento del bilancio regionale". Lo ha detto Giuseppe Lucarini nella sua relazione d’udienza per il giudizio di parifica del rendiconto della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020. (segue) (Rer)