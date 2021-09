Lazio: Corte conti, risultato contabile di amministrazione di un miliardo, avanzo 442 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 'quadro generale riassuntivo', allegato allo schema di rendiconto, espone accertamenti pari a 30,198 miliardi di euro ed impegni pari a 29,776 miliardi a fronte di incassi per 22,357 miliardi e pagamenti per 21,350 miliardi. Circa il 70 per cento delle entrate e spese regionali complessive attiene al settore sanitario. La gestione di competenza 2020 registra un avanzo di circa 422 milioni di euro. La gestione dei residui presenta, invece, un saldo negativo di 47,90 milioni per effetto di una massiccia cancellazione di residui attivi, effettuata in sede di riaccertamento ordinario, pari a circa 313 milioni di euro relativi a crediti ritenuti 'assolutamente inesigibili o insussistenti' ". (Rer)