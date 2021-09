Lazio: Corte conti, da Regione crescente efficienza per pagamento suoi debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "dimostra una crescente efficienza nella capacità di pagamento dei propri debiti, come evidenziato dai pertinenti indicatori di tempestività, in continuo miglioramento nel periodo 2015 – 2020, sia per il settore sanitario che, soprattutto, per quello ordinario". Lo ha detto Giuseppe Lucarini nella sua relazione d’udienza per il giudizio di parifica del rendiconto della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020.(Rer)