Imprese: Ferraris (Fs), trasparenza e concorrenza appalti fondamentale per ripresa economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasparenza e una concorrenza aperta sono fattori “imprescindibili” per un mercato degli appalti che “favorisca” l’economia e lo sviluppo del Paese. Lo ha affermato Luigi Ferraris amministratore delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel corso del convegno "Il public procurement come leva di rilancio dell'economia" organizzato da Unindustria. Proprio il public procurement, secondo l’Ad, può essere una “leva per le politiche industriali e per ripresa sistema paese” e dunque “innovazione e digitalizzazione sono fattori abilitanti” su cui “ripensare il sistema degli appalti pubblici” in un’ottica di “razionalizzazione della spesa”. Secondo Ferraris, inoltre, “la semplificazione delle norme, non solo nella fase di affidamento degli appalti ma anche in quella della progettazione, è essenziale per la realizzazione delle nuove infrastrutture”. (Rin)