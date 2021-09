Russia: "Kommersant", aumenta interessi immobili in Europa per ottenere permesso soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini russi si orientano sempre più spesso all'acquisto di immobili in Spagna, Portogallo, Montenegro, Grecia e Cipro, al fine di ottenere un permesso di soggiorno in questi Paesi. È quanto si apprende dal quotidiano "Kommersant" che fa riferimento ai dati dei alcuni operatori immobiliari. La tendenza riguarda in particolare immobili di valore superiore ai 43,2 milioni di rubli (500 mila euro). L'ottenimento della cittadinanza o di un permesso di soggiorno, secondo i dati citati da "Kommersant", riguarda l'80 per cento delle transazioni.(Rum)