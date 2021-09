India-Usa: stampa, Washington rassicura Nuova Delhi su impatto Aukus su Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel colloquio telefonico di ieri il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha informato il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, sulla nuova alleanza stretta dagli Stati Uniti con l’Australia e il Regno Unito, l’Aukus. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Secondo il giornale, Austin ha assicurato che il patto a tre non andrà a discapito della cooperazione bilaterale Usa-India né di quella quadrilaterale, il cosiddetto Quad, formato che coinvolge i due Paesi, l’Australia e il Giappone. Singh ha riferito che Nuova Delhi sta studiando l’accordo Aukus, in base al quale l’Australia sarà aiutata dagli altri due partner a sviluppare sottomarini a propulsione nucleare da dispiegare nell’Indo-Pacifico. Secondo il comunicato di ieri del ministero della Difesa indiano, Singh e Austin hanno parlato di questioni bilaterali e regionali, in particolare degli ultimi sviluppi in Afghanistan e della lotta al terrorismo. (Inn)