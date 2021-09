Cina: Ompi, Paese tra le 30 economie più innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è l'unica economia a reddito medio nell'elenco delle 30 economie più innovative del mondo. È quanto emerge dall'ultima classifica annuale Global innovation index 2021 (Gii) pubblicata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi). La Cina ha compiuto ulteriori progressi dall'anno scorso, salendo dal 14mo posto al 12mo. Secondo l'Organizzazione, il numero dei brevetti cinesi per origine, rapportato al Prodotto interno lordo (Pil), è superiore a quello di Giappone, Germania e Stati Uniti. Pubblicato annualmente, il Global innovation index sulla base di parametri di performance classifica gli ecosistemi di innovazione di 132 Paesi. Come negli anni passati, Svizzera, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito continuano a guidare la classifica dell'innovazione. Tra gli altri Paesi nei primi dieci in classifica ci sono Corea del Sud, Paesi Bassi, Finlandia, Singapore, Danimarca e Germania. Il direttore generale dell'Ompi Daren Tang ha dichiarato: "Mentre il mondo cerca di riprendersi dalla pandemia di Covid-19, l'innovazione diventa parte integrante del superamento delle sfide comuni e della costruzione di un futuro migliore". (Cip)