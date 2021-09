Grecia: governatore Banca centrale, Pil crescerà oltre il 6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia registrerà una crescita economica di oltre il 6 per cento, migliorando anche le previsioni governative. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale ellenica, Yannis Stournaras, in un'intervista al portale d'informazione "Politico". "Mi aspetto che le nostre previsioni siano più alte del 6 per cento", ha dichiarato Stournaras secondo cui il Pil della Grecia alla fine del 2021 sarà più alto rispetto ai livelli precedenti alla pandemia del Covid-19. Parlando del rapporto tra debito pubblico e Pil, secondo il governatore greco, questo calerà al 187 per cento nel 2022 dall'attuale livello attorno al 200 per cento. Fino al 2019, ha sottolineato, la Grecia era riuscita a mantenere il debito pubblico entro il 180 per cento del Pil superando tale livello solo a causa della pandemia. (Gra)