Roma 2021: pubblicato il programma di Michetti candidato centrodestra "Capitale della bellezza"

- È stato pubblicato nella tarda serata di ieri, sul sito dedicato, il programma elettorale del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. Il cuore del piano è quello di valorizzare l'identità di Roma come "Capitale della bellezza" nel mondo. "Parigi si presenta al mondo come Icon of life and style worldwide, Berlino come Innovative economic and scientific hub, Londra The greatest city on earth" e Roma "non si definisce e non programma il futuro, ma si fa raccontare solo per il suo glorioso passato" quindi "la città dovrà valorizzare la sua identità nel mondo come Capitale della Bellezza: un posizionamento che rispecchia il suo Dna, unico tra le metropoli globali", si legge nell'introduzione. Il programma è articolato in 20 punti che partono dalla necessità di dotare Roma dei poteri e delle risorse necessarie a una Capitale, e passa poi per i temi del rilancio della cultura e del turismo, dei rifiuti e della mobilità, arrivando fino alla lotta alle dipendenze. "Roma ha le risorse per ribaltare il declino economico, sociale e psicologico degli ultimi anni", prosegue l'introduzione. Michetti si propone di "intercettare i trend della globalizzazione: qualità della vita, centralità del tempo libero, cultura della bellezza, innovazione al servizio di benessere e salute" e di "governare lo scambio culturale nel Mediterraneo: l’area geopolitica in cui si svilupperanno le principali questioni del XXI secolo". Roma potrà essere Capitale della bellezza se sarà assicurato "turismo di qualità, green economy e mobilità sostenibile, innovazione e digitalizzazione dei servizi". Per Michetti "bisogna restituire ai romani l’orgoglio di vivere,lavorare e investire nel futuro della città eterna". (Rer)