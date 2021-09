Auto: viceministro Fratin, serve "accompagnamento" per creare nuovi modelli di impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario garantire un “accompagnamento” per le aziende coinvolte nella transizione ecologica, come quello del settore automotive, per creare nuovi modelli di impresa. Lo ha detto il viceministro per lo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento al vertice del Partito popolare europeo (Ppe), oggi riunito a Roma per il secondo giorno. Fratin ha ricordato che a partire dal 2035, con il venire meno dei "motori endotermici", ci sarà un forte impatto sul settore dell'automotive che rappresenta il 20 per cento del Pil italiano, per un valore di oltre 350 miliardi di euro. Nel settore, ha sottolineato, serve dunque un “accompagnamento” per “creare nuovi modelli di impresa” a cui si deve aggiungere un intervento significativo sul "capitale umano". “C’è una nuova fiducia anche all’Unione europea e alla guida dell’Ue e del Partito popolare europea che hanno permesso la creazione del Next Generation Eu”, ha spiegato Fratin, secondo cui il governo si è dato come “primo grande indirizzo” quello di rafforzare la formazione tecnologica all’interne delle imprese italianeIl viceministro ha evidenziato l’aspetto fondamentale delle riforme nell’ambito del Pnrr, come quella del lavoro, giustizia, fiscale che “messe insieme creano un grande puzzle, un mosaico in grado di creare la svolta a livello europeo per omogeneità che significa creare le condizioni compatibili per avere una crescita green economica sostenibile e socialmente sostenibile” con “regole di fondo comuni”. Infine Fratin ha concluso che il Piano per la ripresa europea rappresenta una “occasione da non perdere per i nostri Paesi e per il Ppe che significa tantissimo” al fine di “rilanciare l’Italia e Unione europea”.(Res)