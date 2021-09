Afghanistan: Consiglio, impegno Ue calibrato sulle azioni dei talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ribadisce l'impegno a favore della pace e della stabilità in Afghanistan e a sostegno del suo popolo. Lo affermano le conclusioni approvate oggi dal Consiglio dell'Ue sull'Afghanistan. L'Ue riconosce che la situazione nel Paese asiatico rappresenta una sfida importante per la comunità internazionale e sottolinea la necessità di un forte coordinamento con i partner internazionali, in particolare le Nazioni Unite. L'impegno operativo dell'Ue e dei suoi Stati membri sarà attentamente calibrato sulla politica e sulle azioni del governo provvisorio nominato dai talebani, a cui non sarà conferita alcuna legittimità e che sarà valutato rispetto ai cinque parametri concordati dai ministri degli Affari esteri dell'Ue alla loro riunione informale in Slovenia il 3 settembre 2021. In tale contesto, i diritti delle donne e delle ragazze sono di particolare interesse. Una presenza minima dell'Ue sul campo a Kabul dipendente dalla situazione della sicurezza, faciliterebbe la fornitura di aiuti umanitari e il monitoraggio della situazione umanitaria e potrebbe anche coordinare e sostenere la partenza sicura e ordinata di tutti i cittadini stranieri e afgani che desiderano lasciare il Paese. In via prioritaria l'Ue avvierà una piattaforma politica regionale di cooperazione con i vicini diretti dell'Afghanistan per aiutare a prevenire le ricadute negative nella regione e sostenere la resilienza economica e la cooperazione economica regionale, nonché le attività umanitarie. Il Consiglio tornerà sulla questione nella prossima riunione di ottobre. (Beb)