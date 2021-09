Cina: giochi per smartphone fatturano quasi tre miliardi di dollari ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dei giochi per smartphone in Cina ha registrato una crescita dei ricavi di circa 19,24 miliardi di yuan (circa 2,98 miliardi di dollari Usa) ad agosto, pari all'8,17 per cento su base annua. Lo rivelano i dati di un rapporto pubblicato da Cng, un istituto di ricerca sull'industria dei giochi. Rispetto a luglio, le entrate hanno registrato un aumento del 5,7 per cento. Per ciò che riguarda il commercio internazionale, il fatturato delle vendite all'estero dei giochi per smartphone sviluppati in Cina si è attestato a circa 1,71 miliardi di dollari Usa, in crescita del 3,94 per cento su base mensile. (Cip)