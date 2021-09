Aerospazio: Carta (Leonardo), Europa può essere protagonista ma servono regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso quadro geopolitico internazionale l’Europa potrebbe assumere un ruolo da protagonista nell’armonizzazione degli interessi internazionali. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Luciano Carta, intervenendo oggi al convegno “G20: l’Italia per lo spazio” in corso a Roma “Il Vecchio Continente rimane un partner ambito per ragioni scientifiche e politiche: si tratta dunque di definire una road-map europea per lo spazio che coniughi in maniera coerente gli investimenti tenendo conto sia degli interessi strategici dell’Ue, sia delle legittime aspirazioni dei Paesi membri”, ha detto, aggiungendo che in mancanza di regole condivise rischiamo la “giungla spaziale”. (Rin)