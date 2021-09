Vaccino: Rasi, terza dose a tutti? Meglio aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ meglio aspettare” a somministrare la terza dose a tutta la popolazione anche perché è “un impegno notevole sotto tutti gli aspetti” ma “probabilmente si arriverà” a farlo. Lo ha detto Guido Rasi, consulente del commissario straordinario al Covid-19, ad "Agorà" su Rai3. “Purtroppo questo virus sembra non ci conceda una immunità permanente e la durata definita dell’immunità non si sa ancora, si parla di 6, 9 e 12 mesi. Negli immunodepressi è già dimostrato che è diminuita”, ha spiegato. “E’ giusto prepararsi e avere la macchina organizzativa pronta, però aspettiamo perché qualche perplessità o buona notizia potrebbe arrivare, magari qualche classe di età non ne avrà bisogno”, ha aggiunto. (Rin)