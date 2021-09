Russia-Usa: Mosca chiede chiarimenti su attacchi informatici a Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa a Washington ha chiesto chiarimenti agli Stati Uniti in merito al "numero senza precedenti di attacchi informatici" ai sistemi della Commissione elettorale centrale (Cec) durante le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) tenutesi lo scorso fine settimana. È quanto pubblicato sulla pagina Facebook dell'ambasciata russa. "Durante le attuali elezioni, la Commissione elettorale centrale ha affrontato un numero senza precedenti di attacchi informatici. Inoltre, il 50 per cento di essi è stato individuato proprio dal territorio degli Stati Uniti. Lo scopo di questi attacchi hacker è screditare il nostro sistema elettorale", si legge nel post della rappresentanza diplomatica. (Rum)