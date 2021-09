Spagna: nel 2022 si stima saldo pensioni di 18,3 miliardi euro, 4,5 in più del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo inserirà nella prossima legge di bilancio una voce pari a 18,3 miliardi per il pagamento delle pensioni, circa 4,5 miliardi in più rispetto ai 13,9 di quest'anno. Come riferisce il quotidiano "El Pais", per l'esecutivo questo aumento è "ragionevole e gestibile con gli strumenti appropriati". Secondo le cifre inviate a Bruxelles, la spesa per le pensioni passerà dal 12,3 per cento del Pil al 15,7 per cento in linea con l'indice dei prezzi al consumo. Il ministro dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni, Jose Luis Escriva, nella sua riforma ha proposto di sostituire il fattore di sostenibilità con un meccanismo di equità intergenerazionale. Il fattore di sostenibilità era un'iniziativa approvata dal Partito popolare (Pp), la cui entrata in vigore è stata sospesa, e che riduceva il beneficio in funzione dell'aumento della speranza di vita.(Spm)