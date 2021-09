Covid: Merkel, crisi sanitaria opportunità per più sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del Covid-19 offre anche “l'opportunità di plasmare le nostre vite e le nostre economie in maniera più sostenibile”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel videomessaggio che ha inviato all'Assemblea generale dell'Onu, in corso al Palazzo di vetro a New York. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha dichiarato che “la pandemia di Covid-19 ci rimanda agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite”. Pertanto, “è decisivo agire in maniera coerente”. Questa “crisi globale” comporta, infatti, “l'opportunità di plasmare le nostre vite e le nostre economie in maniera più sostenibile”. Al riguardo, Merkel ha evidenziato: “Vogliamo sfruttare la ripresa dalla pandemia per una trasformazione verso la vera sostenibilità”. La cancelliera ha, infine, dichiarato: “È più chiaro che mai, dobbiamo attuare l'Agenda 2030 più velocemente”.(Geb)