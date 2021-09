Ue-Usa: von der Layen su accordo Aukus, "inaccettabile" trattamento riservato alla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattamento riservato alla Francia da Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che hanno escluso Parigi dai negoziati sull'accordo trilaterale di sicurezza denominato Aukus, "non è accettabile". Lo ha dichiarato nel corso di una intervista all'emittente televisiva statunitense "Cnn" la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'accordo, che prevede la fornitura a Canberra di sottomarini a propulsione nucleare a scapito di un accordo di fornitura da 40 miliardi di dollari sottoscritto da Francia e Australia nel 2016, "presenta numerose incognite", ha affermato von der Leyen. "Vogliamo sapere cosa è accaduto e perché. Sarà necessario ottenere chiarimenti, prima di tornare alla normale amministrazione", ha avvertito la presidente della Commissione europea riferendosi alle relazioni tra Unione europea e Stati Uniti. "Posso comprendere bene il disappunto che si avverte in Europa in merito alle modalità con le quali la questione è stata gestita. Siamo amici e alleati, e partner di questo tipo parlano tra loro, specie in merito alle questioni di comune interesse. E' ovvio che questo non è accaduto, e ne dobbiamo discutere", ha dichiarato la presidente. Von der Leyen ha chiarito però che Stati Uniti e Unione europea mantengono un dialogo serrato in merito a questioni di grande rilievo della comune agenda globale, dal contrasto alla pandemia alla lotta ai mutamenti climatici; la presidente della Commissione europea ha escluso che potenze emergenti come la Cina possano sfruttare criticità nelle relazioni trans-atlantiche per allontanare gli Stati Uniti dall'Europa: "Non lasceremo che ciò accada. Sappiamo chi sono i nostri amici e alleati, e siamo consapevoli dei nostri valori e dei nostri interessi condivisi", ha assicurato von der Leyen. (segue) (Nys)