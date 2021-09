Algeria-Usa: colloquio "costruttivo" Lamamra-Nuland a New York, focus su Sahara, Libia, Mali e Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha avuto colloqui ieri con il vice segretario di Stato Usa, Victoria Nuland. Lo ha riferito la stessa Nuland tramite il suo account ufficiale su Twitter: "Ho avuto colloqui costruttivi con il ministro degli Esteri algerino", ha scritto il vice segretario di Stato Usa, spiegando che i colloqui si sono concentrati sul Sahara occidentale, sulla situazione in Libia, in Mali e nel Sahel. I due hanno discusso anche degli investimenti statunitensi nel campo delle energie da fonti rinnovabili in Algeria. Il vicesegretario di Stato americano ha concluso il suo tweet affermando che gli Stati Uniti “apprezzano gli sforzi dell'Algeria per promuovere la pace e la sicurezza regionali”.(Ala)