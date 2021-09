Armenia: Putin invia messaggio di congratulazioni per 30mo anniversario indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra la Russia e l'Armenia si basano su buone tradizioni di amicizia, vicinanza culturale e spirituale. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo messaggio di congratulazioni con l’omologo armeno, Armen Sarkissian, e il premier, Nikol Pashinyan, per il trentesimo anniversario dell'indipendenza. Lo sviluppo delle relazioni incontra gli interessi fondamentali dei popoli dei due Stati, ha affermato Putin nel messaggio, come riferito dall’ufficio stampa del Cremlino. Il presidente della Federazione russa ha osservato che è stata stabilita una stretta cooperazione tra i due Paesi in vari settori e un'interazione costruttiva nell'ambito della Commissione economica eurasiatica, nell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) e nella Comunità egli Stati indipendenti (Csi). (Rum)