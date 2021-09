Russia: Rusal e Budweiser produrranno lattine a basse emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso russo dell'alluminio Rusal insieme a Budweiser Brewing Group, Canpack (produttore globale di lattine in alluminio) ed Elval (società che produce alluminio laminato) avvieranno un progetto pilota per la produzione di lattine di birra a bassa impronta di carbonio (AB InBev). È quanto annunciato dall'ufficio stampa della capogruppo En+, ripreso dai media russi. Saranno prodotti 5 milioni di lattine Budweiser da 440 millilitri a bassa impronta di carbonio, utilizzando la tecnologia dell'anodo inerte e impiegando elettricità da fonti rinnovabili. I prodotti saranno disponibili nei negozi al dettaglio in tutto il Regno Unito già nell'autunno 2021. Le lattine saranno prodotte da Canpack Uk utilizzando elettricità rinnovabile e bobine di alluminio di ElvalHalcor, la divisione di laminazione di Elval. (Rum)