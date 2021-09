Imprese: Didi nega possibile allontanamento della co-fondatrice Jean Liu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese per i servizi di trasporto Didi Chuxing ha smentito le indiscrezioni secondo cui la sua co-fondatrice e presidente Jean Liu, 43 anni, starebbe per lasciare l'azienda, e ha minacciato azioni legali contro quanti diffondono voci informali in merito alla società. Secondo alcuni media, Liu avrebbe avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di dimettersi, per via del controllo normativo esercitato da Pechino a seguito della quotazione di Didi a New York all'inizio di quest'anno. Ieri le azioni di Didi sono crollate del 6,6 per cento a Wall Street. Didi a giugno ha raccolto circa 4,4 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale (Ipo), collocando azioni sulla borsa di New York al prezzo unitario di 14 dollari. L'ipo è stata la più grande effettuata da una società cinese dalla quotazione del gruppo di Alibaba nel 2014. (Cip)