Marocco-Spagna: previsto domani colloquio in videoconferenza tra ministri degli Esteri

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha in programma un incontro in videoconferenza con l'omologo marocchino, Nasser Bourita, il 22 settembre. Secondo l’agenzia di stampa spagnola “Europa Press", che cita fonti diplomatiche iberiche, l’incontro mira a "fare un passo avanti verso la normalizzazione" dei rapporti e "rafforzare le relazioni tra i due Paesi vicini" nel quadro del "rispetto reciproco". Le stesse fonti hanno confermato che è stato il capo della diplomazia spagnola a richiedere l'incontro con l'omologo marocchino. La Spagna auspica che l'incontro virtuale tra i capi della diplomazia sia l'occasione per superare gli ultimi ostacoli che ancora impediscono la convocazione del vertice marocchino-spagnolo, inizialmente previsto per dicembre 2020 e rinviato a una data successiva. La scorsa settimana, il ministro degli Esteri spagnolo ha affermato che "ci sono segnali più che promettenti" per la ripresa delle relazioni tra Marocco e Spagna. Vale la pena ricordare che le relazioni tra i due Paesi sono state gravemente danneggiata dopo che Madrid lo scorso maggio ha ospitato il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, nell'ospedale di Logrono.(Spm)