Emirati: emanata legge per integrare le zone economiche in un unico organismo

- Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha emanato una nuova legge per integrare le zone economiche in un unico organismo con lo scopo di rafforzare lo status dell'emirato come centro d'investimento globale e regionale. Lo rende noto il quotidiano emirato "The National", secondo il quale la Dubai Airport Free Zone, la Dubai Silicon Oasis e la Dubai Commerce City saranno supervisionate dalla neonata Dubai Integrated Economic Zones Authority, a partire dal primo gennaio 2022. (Res)