India-Regno Unito: colloquio ministri Esteri su progressi cooperazione e quarantena

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha incontrato la nuova ministra degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, con la quale ha discusso dei progressi della “Roadmap 2030” e di altri temi della cooperazione bilaterale. Lo ha riferito il ministro indiano su Twitter, citando in particolare la questione della quarantena e dei test molecolari previsti nel Regno Unito per chi arriva da Paesi, come l’India, i cui vaccini non sono riconosciuti. Jaishankar e Truss hanno anche scambiato opinioni sulla situazione in Afghanistan e sull’Indo-Pacifico. Il rappresentante di Nuova Delhi ha avuto colloqui anche con altri omologhi: la norvegese Ine Eriksen Soeide e l’iracheno Fuad Hussein.(Inn)