Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (7)

- VARIE/2- "Il public procurement come leva di rilancio dell'economia" è il titolo del Convegno digitale organizzato da Unindustria con la partecipazione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Unindustria inoltre presenterà una serie di proposte concrete in merito alla valorizzazione della domanda pubblica come leva di rilancio dell'economia italiana. Aprirà i lavori della giornata Luigi Ferraris amministratore delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; seguiranno gli interventi di Angelo Camilli presidente di Unindustria e Fausto Bianchi presidente Comitato Piccola Industria di Unindustria. Diretta straeaming (ore 10)- Cia incontra i candidati sindaco di Roma. Con l'introduzione del presidente di Cia Roma, Riccardo Milozzi, interverranno e si confronteranno con gli agricoltori: Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti e Virginia Raggi. Roma, sede nazionale, auditorium "Giuseppe Avolio" , via Mariano Fortuny 20 (ore 10) (segue) (Rer)