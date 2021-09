Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE/3- Pubblica udienza del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2020, alla presenza del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e di altre autorità. Presiederà e introdurrà l'udienza il presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, Roberto Benedetti. Le relazioni verranno svolte dai magistrati contabili Giuseppe Lucarini, Laura D'Ambrosio e Mauro Nori. Interverrà il Procuratore regionale, Pio Silvestri. Corte dei conti, accesso da via A. Baiamonti, 6 (ore 10:30)- Incontro "Roma Napoli. La grande archeologia. Incontro dalla Sala Ottagona della Domus Aurea con: Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo; Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Modera Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera. Roma, Domus Aurea (ore 11)- Conferenza stampa dello spettacolo Dante, il poeta che vide gli occhi di Dio. Presenzieranno Gabriella Sarracco, presidente Fondazione Cariciv, Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia e Mario Camilletti. Civitavecchia, Cittadella della Musica (ore 12:15) (segue) (Rer)