Onu: ministro Esteri romeno incontra presidente Unga Shahid a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, durante la prima giornata della 76ma sessione di dibattito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga) ha avuto un incontro con il presidente dell’Unga, Abdulla Shahid, ministro degli Esteri delle Maldive, con cui ha avuto uno scambio di opinioni sulle priorità dell'agenda politica dell'attuale sessione dell'Assemblea Generale. Secondo un comunicato della diplomazia di Bucarest, Aurescu ha trasmesso a Shahid il sostegno della Romania per l'adempimento delle priorità del suo mandato e ha sottolineato l’impegno a promuovere e rafforzare un multilateralismo efficace e l'ordine internazionale basato su regole incentrato sulle Nazioni Unite. In questo contesto, Aurescu ha sottolineato il sostegno fornito dalla Romania agli sforzi per combattere la pandemia, sia a livello multilaterale sostenendo la piattaforma Covax, sia con le donazioni di vaccini fatte agli stati della regione che in altre aree geografiche. Il ministro degli Esteri ha anche menzionato gli sforzi della Romania, come presidenza della Comunità delle democrazie/CoD (2019-2022), per sostenere il rafforzamento della resilienza delle democrazie - questo essendo il tema della decima riunione ministeriale del CoD, che sarà presieduta dal ministro degli Esteri romeno a New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 22 settembre. (segue) (Rob)