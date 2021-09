Onu: ministro Esteri romeno incontra presidente Unga Shahid a New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aurescu ha sottolineato la necessità di uno sforzo collettivo, anche a livello di istituzioni delle Nazioni Unite, per affrontare efficacemente e trovare risposte adeguate a questioni di grande interesse per gli Stati delle Nazioni Unite, come il cambiamento climatico e, di conseguenza, l'innalzamento dei livelli dei mari e degli oceani, un fatto che influenza l'esistenza stessa di alcuni dei piccoli Stati insulari. In questa prospettiva, il ministro romeno ha presentato i passi compiuti a livello della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale (Rdi), nella sua qualità di membro di questo organo sussidiario dell'Assemblea Generale e copresidente del Gruppo di Studio della Rdi dedicato al tema dell'innalzamento del livello dei mari e degli oceani rispetto al diritto internazionale. Auresc ha sottolineato che questi passaggi rischiano di delineare risposte concrete a un problema di grande interesse per più di un terzo degli stati del mondo direttamente interessati da questo fenomeno causato dal cambiamento climatico, rispettivamente per un altro terzo degli stati del mondo indirettamente colpiti. (segue) (Rob)