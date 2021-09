Onu: ministro Esteri romeno incontra presidente Unga Shahid a New York (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ringraziato il rappresentante governativo romeno per il sostegno del suo Paese, apprezzando il coinvolgimento attivo della Romania a favore del multilateralismo. In questo contesto, Shahid ha affermato che parteciperà con interesse all'apertura della X Conferenza Ministeriale del CoD. Il presidente dell’Unga ha espresso apprezzamento per i risultati della presidenza romena del CoD, nonché per il suo contributo all'interno della Rdi. Inoltre, i due alti funzionari hanno discusso delle modalità più efficaci per attuare l'equilibrio di genere nelle istituzioni nazionali e a livello delle Nazioni Unite, rispettivamente per la promozione dei giovani, il ministro degli Esteri romeno esprimendo sostegno alle iniziative del presidente dell'Assemblea generale e presentando i buoni risultati ottenuti in tal senso a livello del ministero romeno. (Rob)