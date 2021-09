Cina-Danimarca: Covid, vaccini cinesi a Copenaghen per personale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lotto di vaccini cinesi anti-Covid a marchio Sinopharm è arrivato ieri a Copenaghen, come donazione del governo cinese per il personale delle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. “La donazione cinese sarà utilizzata in via prioritaria nell'area operativa africana”, ha affermato Zhang Maoyu, vicecapo dell'Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale. “La donazione della Cina migliorerà la capacità delle Nazioni Unite di rispondere all'epidemia e aiuterà le forze di pace a svolgere meglio i loro doveri e missioni”, ha commentato Christian Francis Saunders, assistente segretario generale delle Nazioni Unite per la gestione della catena di approvvigionamento. (Cip)