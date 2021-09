Aerospazio: Violante, settore insostituibile per competitività del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche dello spazio sono insostituibili per la competitività del Paese. Lo ha detto Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine, aprendo il convegno “G20: l’Italia per lo spazio” in corso a Roma. “Il nostro posizionamento nel comparto dello spazio è particolarmente significativo: per le infrastrutture spaziali altamente strategiche di cui siamo dotati, per la partecipazione ai grandi programmi europei, per l’entità delle collaborazioni internazionali, per la presenza consolidata sui mercati export”, ha detto, aggiungendo che le aziende italiane che operano nel settore sono circa 200 e generano un giro di affari annuale di circa due miliardi di euro. “I punti di forza sono costituiti dalle attività del Gruppo Leonardo e della società Avio: c’è poi da considerare che lo spazio è il nuovo continente del terzo millennio, contiene enormi ricchezze e dallo spazio, tramite i satelliti, dipende oggi gran parte della attività umane”, ha concluso. (Rin)