Aerospazio: Violante, ingresso privati è acceleratore ma pone problema di regolazione

- Tutte le dimensioni del comparto spaziale costituiscono il “futuro continuo”, dove il presente è già futuro per la inarrestabilità delle trasformazioni. Lo ha detto Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine, aprendo il convegno “G20: l’Italia per lo spazio” in corso a Roma. “Sotto i nostri occhi si srotolano cambiamenti intensi, e le nostre vite sono cambiate radicalmente negli ultimi 30 anni: il new space, caratterizzato dall’ingresso dei privati nella corsa allo spazio, si è avviato con l’executive order del presidente Barack Obama nel 2015, solo sei anni fa”, ha spiegato, aggiungendo che l’ingresso dei privati ha rappresentato nel tempo un “formidabile acceleratore”. Tuttavia, ha continuato, pone agli Stati “un problema di equa e concorde regolazione, che riconosca il valore degli investimenti dei privati ma eviti che le regole siano dettate dalla sola logica del profitto”. (Rin)