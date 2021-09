Balcani: presidente kosovara Osmani, iniziativa Open Balkans rallenta adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa Open Balkans non solamente è pericolosa per il Kosovo ma rallenta anche il processo di adesione all'Unione europea. Lo ha affermato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, durante un dibattito organizzato dal Foreign Policy Network (Dgap) insieme all'ambasciatore Wolfgang Ischinger. "Da un punto di vista politico ed economico, questo è assolutamente pericoloso per Kosovo, Bosnia e Montenegro", ha dichiarato Osmani sottolineando che l'iniziativa è stata lanciata a Novi Sad e "non include il Kosovo come un Paese uguale agli altri". Secondo la presidente kosovara, l'iniziativa Open Balkans è volta a sostituire il Processo di Berlino e non risolve i problemi reali della regione balcanica come quello del riconoscimento dell'indipendenza di Pristina da parte di Belgrado. Riguardo il dialogo tra Pristina e Belgrado, Osmani ha detto che "il Kosovo ha sempre contribuito, mentre la Serbia non ha fatto alcuna proposta". La presidente kosovara ha infine sottolineato che la Serbia non può proclamarsi pro-europea se poi organizza esercitazioni militari con la Russia e la Bielorussia. (segue) (Alt)