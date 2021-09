Kosovo: premier Kurti a colloquio con inviato Ue Lajcak su dialogo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha incontrato ieri il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Kosovo-Serbia e altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. Kurti ha chiarito che l'incontro si è concentrato sui progressi del processo di dialogo mediato dall'Unione europea tra Kosovo e Serbia, nonché sui prossimi passi in questo processo. Il capo di governo ha assicurato che il Kosovo è una parte paritaria nel dialogo. "La realtà deve essere accettata e dobbiamo essere al servizio dei cittadini di entrambi i Paesi, attraverso un accordo stabile e praticabile, che punti al riconoscimento reciproco", ha affermato il premier secondo quanto riferito in un comunicato del governo. Kurti e Lajcak hanno anche discusso delle relazioni tra l'Unione europea ei paesi dei Balcani occidentali e Kurti ha confermato l'impegno del Kosovo per l'agenda dell'Ue la prospettiva europea della regione. Lajcak ha dichiarato in un post su Twitter dopo l'incontro: "Ho iniziato la mia visita in Kosovo con una discussione concreta e molto utile con il primo ministro Albin Kurti sullo stato di avanzamento e le nostre aspettative dal Dialogo". (Alt)