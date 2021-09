Kosovo: presidente Parlamento, i nostri archivi di Stato sono tra i più trasparenti al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esistono gli archivi dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ma solo quelli dello Stato del Kosovo che sono i più trasparenti e accessibili al mondo. Lo ha affermato il presidente del Parlamento di Pristina, Glauk Konjufca, in un'intervista all'emittente "Klan Kosova". Facendo riferimento alle dichiarazioni da parte del vicepremier di Pristina Besnik Bislimi, intervenuto sull'apertura degli archivi kosovari dopo l'ultima tappa del dialogo con Belgrado a Bruxelles, il presidente del Parlamento ha spiegato: "Questi archivi sono stati costruiti nell'arco di 20 anni. Unmik, Eulex, Ue e Stati Uniti sono stati qui e non penso ci siano archivi più aperti al mondo rispetto a quelli del Kosovo", ha dichiarato Konjufca secondo cui tali archivi includono anche documenti relativi agli anni 1998 e 1999 "con la gloriosa guerra dell'Uck". "Gli archivi di Stato del Kosovo sono aperti a tutti, non abbiamo niente da nascondere", ha concluso. (segue) (Alt)