Nato: vicesegretario generale Geoana, Italia importante alleato, in Afghanistan coraggio e professionalità (2)

- Geoana ha ricordato l'impegno italiano in luoghi come l'Afghanistan, in Kosovo nella Kfor, e in altre aree come Lettonia, Romania. "Per 20 anni le truppe italiane hanno operato in Afghanistan con professionalità e coraggio, hanno combattuto il terrorismo. Rendo omaggio al loro sacrificio", ha aggiunto. "L'Italia è stata uno degli ultimi Paesi a lasciare l'Afghanistan ad agosto e ha rivestito un ruolo di punta nell'evacuazione" di personale e civili collaboratori. In questo contesto "il coordinamento svolto dall'Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, è stato di vitale importanza", ha specificato. (Res)